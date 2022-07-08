Россия наложила вето на продление работы КПП на границе Сирии и Турции

8 июл. 20:43

Россия наложила вето в СБ ООН на проект резолюции Ирландии и Норвегии о продлении на год действия КПП "Баб-эль-Хава" для трансграничной доставки гумпомощи в Сирию.

Россия проголосовала против, Китай при голосовании воздержался, остальные члены СБ проголосовали "за", - передает РИА Новости.

Действие КПП "Баб-эль-Хава" на границе Турции и Сирии истекает 10 июля. США и страны Запада активно выступают за дальнейшее функционирование погранперехода. Условием для продления работы КПП было в том числе наращивание поставок гумпомощи через линии соприкосновения по территории Сирии, а не из-за границы. Россия неоднократно указывала, что это условие не выполняется.

По мере того, как сирийская армия стала устанавливать контроль над все большей территорией, Дамаск и Москва стали выступать за постепенное сворачивание работы погранпереходов.