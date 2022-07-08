Спортсмен из КЧР стал первым российским мастером спорта по ММА

8 июл. 20:33

Уроженец Карачаево-Черкесии Руслан Шидаков стал первым мастером спорта России международного класса по смешанным единоборствам (ММА), - сообщается в телеграм-канале правительства республики.

Соответствующий указ вступил в силу 29 июня 2022 года. Главным трофеем молодого бойца стало «серебро» на чемпионате Европы в 2021 году. Тогда Руслан выполнил норматив мастера спорта России международного класса по ММА, - передает "АиФ-Ставрополье".

После триумфа Шидаков продолжает усиленно тренироваться, чтобы сразиться с новыми соперниками.