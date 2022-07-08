Оппозиция снова устроила шествие в Ереване

8 июл. 20:27

Очередное шествие оппозиции проходит в центре Еревана, об этом сообщают СМИ.

Как передает Sputnik Армения, акция стартовала с митинга на площади Франции. На нем выступили несколько активистов, выразивших недовольство внутренней и внешней политикой властей, в том числе отношениями с Баку и Анкарой.

Потом организаторы призвали участников пройтись шествием по улицам армянской столицы, а затем вернуться на площадь и подвести итоги акции.

Напомним, массовые протесты с требованием отставки премьер-министра длятся в Армении уже более двух месяцев.