Блок НАТО усилил восточное крыло истребителями F-35

8 июл. 20:17

Американские истребители пятого поколения F-35 в пятницу прибыли на авиабазу Эмари под Таллином для усиления восточного крыла альянса в Балтийском регионе, - сообщила пресс-служба Главного штаба эстонских Сил обороны.

"Американские истребители пятого поколения F-35 прибыли на авиабазу Эмари под Таллином, чтобы усилить миссию по охране воздушного пространства над странами Балтии", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

В Эмари сейчас дислоцируются французские истребители Mirage-2000 и бельгийские истребители F-16, которые охраняют воздушное пространство над странами Балтии.

У стран Балтии нет самолетов, пригодных для воздушного патрулирования, поэтому с апреля 2004 года этой задачей занимаются самолеты стран НАТО, которые базируются в Литве на аэродроме Зокняй рядом с Шауляем. Авиабаза Эмари стала дополнительной площадкой для размещения самолетов НАТО с 2014 года.