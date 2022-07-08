Эстонский премьер уходит в отставку

8 июл. 19:58

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас уйдет в отставку. Об этом сообщают латвийские СМИ.

По данным портала "Делфи", такое заявление сделала сама политик. "Я сама внесла это предложение [об отставке], потому что, если бы я просто назначала новых министров, было бы много шума и недовольства" , - пояснила она.

Как сообщают эстонские СМИ, отставка Каллас, - по сути, технический момент. Дело в том. что в Эстонии изменилась правящая коалиция, теперь в нее входят Партия Реформ (председатель которой как раз Каллас), Социал-демократическая партия (SDE) и "Отечество".

Предполагается, что после заявления Каллас об отставке президент Алар Карис назначит ее кандидатом в премьер-министры. Потом она выступит в парламенте с докладом о новой правящей коалиции, и орган должен будет утвердить ее на посту премьера. Тогда Каллас представит президенту состав нового правительства.