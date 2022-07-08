В России замедлилась годовая инфляция

8 июл. 19:44

Годовая инфляция в России в июне 2022 года замедлилась до 15,9% против 17,1% в мае, а потребительские цены в месячном выражении снизились на 0,35%, следует из данных Росстата.

Продовольственные товары в июне подешевели на 1,1% по сравнению с маем и подорожали на 17,98% в годовом выражении, непродовольственные товары подешевели на 0,41% в месячном выражении и подорожали на 17,92% по сравнению с июнем 2021 года, - передает ТАСС.

Стоимость услуг выросла на 0,88% к майскому показателю и на 10,17% в годовом выражении, - говорится в сообщении.