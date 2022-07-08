Азербайджан отмечает Гурбан байрамы

8 июл. 21:12

В Азербайджане наступил один из главных мусульманских праздников - Гурбан байрамы (Ид-аль-Адха), который отмечается с 10-го по 13 Зуль-Хиджжа (по мусульманскому календарю) и совпадает с днем завершения хаджа.

Как говорится в фетве Совета гази Управления мусульман Кавказа (УМК), Гурбан байрамы - один из наиболее священных дней для всего исламского мира и азербайджанского народа, он символизирует лучшие человеческие качества. Завтра в мечетях Азербайджана пройдет совместный намаз, жертвоприношения могут продолжаться три дня.

С праздником азербайджанский народ поздравил президент Ильхам Алиев. Он охарактеризовал Гурбан байрамы как символ единства, равенства и братства исламского мира.

"Гурбан байрамы знаменателен ниспосланием Ислама человечеству как пути морально-нравственного спасения, он олицетворяет любовь мусульман к Аллаху, их готовность к любому самопожертвованию во имя правды и справедливости", - подчеркнул глава государства.

Президент напомнил, что азербайджанский народ на протяжении веков характеризовала привязанность к историческим корням, обычаям и традициям, и даже в самые тяжелые времена он сохранил свои национально-культурные ценности.

"В нашей стране ежегодно с большими торжествами и воодушевлением отмечаются религиозные праздники, в том числе церемонии по случаю Гурбан байрамы, демонстрирующие нашу духовную солидарность с мусульманским миром, приносятся жертвы во имя Аллаха, возносятся молитвы за прогресс нашего государства, благосостояние и процветание народа", - указал Ильхам Алиев.

"Еще раз с глубоким почтением отдаю дань светлой памяти отважных шехидов, пожертвовавших жизнью во имя независимости Азербайджана и освобождения наших исконных земель от оккупации, да упокоит Всевышний Аллах их души и да ниспошлет Он терпения их близким", - сказал президент.

"Дорогие братья и сестры! Надеюсь, что наши молитвы и пожелания будут услышаны Всевышним, этот благословенный праздник, превратившись в торжество присущих нашему народу доброты, милосердия и сострадания, еще больше усилит настроение национально-духовной солидарности в нашем обществе. Пусть священный Гурбан байрамы принесет вашим семьям благополучие, а вашим домам - достаток", - заключил глава государства.

Он также поделился публикацией в связи с праздником в социальных сетях.

В Гурбан байрамы чуть свет мусульмане идут в мечеть к утренней молитве, после которой имам читает проповеди, восхваляющие Аллаха и его пророка Мухаммеда, разъясняет суть праздника. Затем, как правило, совершается религиозный ритуал, раздается жертвенное мясо нуждающимся.

Праздник отмечают три дня, в это время мусульмане просят у своих родных и близких прощения, посещают могилы предков и обращаются к Аллаху с молитвами о добре и мире.

В Гурбан байрамы мусульмане могут получить отпущение грехов перед Всевышним. Они приносят в жертву животное, мясо которого делится на три части: одну часть отдают бедным, вторую подают на стол как угощение для родственников, близких и соседей, третью оставляют себе.

Этот праздник - кульминация хаджа в Мекку, где и происходят главные события. Ключевой обряд проводится в долине Мина, где пророк Ибрагим, подчиняясь воле Аллаха, уже был готов принести в жертву своего сына Исмаила. Аллах, поняв, что Ибрагим смирился с жертвой, позволил заменить мальчика ягненком.

Гурбан байрамы воплощает заботу о ближних, единение семьи и покорности Всевышнему, так что в каждом доме должна царить атмосфера гостеприимства и щедрости.