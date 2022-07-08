Военком Крыма два месяца проведет под домашним арестом

8 июл. 19:29

Гарнизонный военный суд в Симферополе избрал меру пресечения для военного комиссара Крыма, подозреваемого в превышении полномочий и взяточничестве, в виде домашнего ареста, - сообщил информированный источник.

"Избрана мера пресечения - домашний арест на два месяца", - цитирует собеседника "Интерфакс".

Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

Напомним, военный комиссар Крыма стал фигурантом уголовного дела по двум статьям: "злоупотребление полномочиями" и "получение взятки". За денежное вознаграждение давал незаконные поручения своим подчиненным об освобождении граждан от призыва на военную службу, - сообщили в ФСБ.

Военный комиссариат Крыма с 2020 года возглавляет Юрий Лымарь.