Военком Крыма два месяца проведет под домашним арестом

Гарнизонный военный суд в Симферополе избрал меру пресечения для военного комиссара Крыма, подозреваемого в превышении полномочий и взяточничестве, в виде домашнего ареста, - сообщил информированный источник.
"Избрана мера пресечения - домашний арест на два месяца", - цитирует собеседника "Интерфакс".
Официального подтверждения этой информации пока не поступало.
Напомним, военный комиссар Крыма стал фигурантом уголовного дела по двум статьям: "злоупотребление полномочиями" и "получение взятки". За денежное вознаграждение давал незаконные поручения своим подчиненным об освобождении граждан от призыва на военную службу, - сообщили в ФСБ.
Военный комиссариат Крыма с 2020 года возглавляет Юрий Лымарь.