Азербайджанский клуб усилился двумя грузинскими хавбеками

8 июл. 19:33

Азербайджанский футбольный клуб "Кяпаз" подписал контракт с грузинскими полузащитниками Мате Квирквия и Гиорги Кантария. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте клуба.

Соглашения с обоими хавбеками рассчитаны до лета 2023 года.

Напомним, 26-летний Квирквия ранее выступал за грузинские клубы "Гагру", "Самтредиа", "Динамо" Тбилиси, "Рустави", "Торпедо" Кутаиси, "Дила" Гори, "Зестафони" и ВИТ-Джорджия".

Предыдущим клубом 25-летнего Кантария был грузинский "Телави". Ранее он защищал цвета белорусского "Немана".