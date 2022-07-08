Боррель обсудил с главой МИД Саудовской Аравии ситуацию вокруг ядерной программы Ирана

8 июл. 19:12

На Бали состоялась встреча министра иностранных дел Саудовской Аравии Фейсала бен Фархана Аль Сауда и верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. Об этом сообщили сегодня в МИД Саудовской Аравии.

В ведомстве отметили, что в ходе переговоров состоялся обмен мнениями по ситуации вокруг иранской ядерной программы.

Помимо этого, стороны обсудили отношения между Саудовской Аравией и Евросоюзом, а также пути их укрепления, передает ТАСС.

Накануне на Бали начался саммит министров иностранных дел стран G20 ("Большая двадцатка"). Основные дискуссии, как ожидается, пройдут 8 июля.

Напомним, в 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США вышли из СВПД, сославшись на нарушение Тегераном договоренностей. Иран в ответ стал обогащать уран выше дозволенного уровня. Осенью 2021 года президент США Джо Байден заявил о готовности вернуться к соблюдению ядерной сделки, если Иран примет аналогичные шаги. Впоследствии Исламская Республика и ряд мировых держав провели несколько раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД. Последний раунд переговоров по СВПД был проведен в Дохе 29-30 июня.