Китай призвал "большую двадцатку" пустить на рынок сельхозпродукцию из РФ и Беларуси

8 июл. 19:16

КНР призвала страны G20 обеспечить беспрепятственный выход российской, белорусской и украинской сельхозпродукции на мировой рынок, - заявил сегодня в ходе совещания глав МИД G20 в Индонезии глава МИД Китая Ван И.

"Китай призывает обеспечить беспрепятственный выход сельскохозяйственной продукции из России, Украины и Беларуси на международный рынок", - сказал Ван И, цитирует его РИА Новости со ссылкой на сайт МИД КНР.

Продовольственные и энергетические ресурсы имеют решающее значение для здорового функционирования экономики, и "в сложившейся ситуации странам "Группы двадцати" следует взять на себя соответствующие обязательства и организовать партнерские отношения в сфере продовольственных ресурсов", - подчеркнул Ван И.