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Китай призвал "большую двадцатку" пустить на рынок сельхозпродукцию из РФ и Беларуси

Китай призвал &quot;большую двадцатку&quot; пустить на рынок сельхозпродукцию из РФ и Беларуси

КНР призвала страны G20 обеспечить беспрепятственный выход российской, белорусской и украинской сельхозпродукции на мировой рынок, - заявил сегодня в ходе совещания глав МИД G20 в Индонезии глава МИД Китая Ван И.

"Китай призывает обеспечить беспрепятственный выход сельскохозяйственной продукции из России, Украины и Беларуси на международный рынок", - сказал Ван И, цитирует его РИА Новости со ссылкой на сайт МИД КНР.

Продовольственные и энергетические ресурсы имеют решающее значение для здорового функционирования экономики, и "в сложившейся ситуации странам "Группы двадцати" следует взять на себя соответствующие обязательства и организовать партнерские отношения в сфере продовольственных ресурсов", - подчеркнул Ван И.

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