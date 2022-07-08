Модернизацию пунктов пропуска в рамках МТК "Север-Юг" обсудил штаб правительства РФ

8 июл. 19:06

Штаб российского правительства обсудил развитие транспортных пунктов пропуска через госграницу как "условие безопасности транспортно-логистических коридоров", рассказали в секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова.

В числе прочих вопросов обсуждалась модернизация 16 пунктов пропуска, входящих в транспортный коридор "Север-Юг".

В данный момент модернизируется пункт пропуска Верхний Ларс (граница с Грузией).

"В дополнение к 13 действующим полосам движения обеспечена техническая готовность 12 новых - для легкового транспорта на выезд из Российской Федерации. Это позволит разделить потоки грузового и легкового транспорта и существенно снизить время ожидания в очередях", - цитирует представителя секретариата ТАСС.

По его словам, к ноябрю предполагается запустить еще 12 полос движения для "легковушек" - на въезд в РФ.

В общей сложности в итоге будут работать 39 полноценных полос движения для легковых и грузовых машин, что увеличит пропускную способность на этом участке с 700 до 1,5 тыс грузовых машин в сутки.

Правительство намерено также увеличить пропускную способность и на других пунктах пропуска, в том числе в пункте Яраг-Казмаляр - с 600 до 900-1,1 тыс грузовых машин в сутки.