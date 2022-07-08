"Смешариков" на карачаево-балкарском языке показали в Карачаевске

8 июл. 18:51

В Карачаевске в КЧГУ им. У.Д. Алиева провели показ мультфильма "Смешарики", переведенного на карачаево-балкарский язык. Об этом сообщает РИА "Карачаево-Черкесия".

Проект реализовала студия ElbySound, которая занимается переводом и озвучкой известных мультфильмов на языки народов республики. Он стал победителем конкурса молодежных проектов СКФО, организованного Росмолодежью.

Гостями премьеры стали сотрудники КЧГУ, жители Карачаевского городского округа и района.

После показа выступили актеры дубляжа, режиссер, звукорежиссер и руководитель проекта. Они пообещали, что "мультфильм откроет нескончаемую череду мультфильмов, переведенных в студии ElbySound".

"Целью данного проекта является популяризация родных языков региона среди подрастающего поколения посредством публикации мультфильмов в свободном доступе в социальных сетях", - отметила руководитель проекта Асият Байчорова.

Поучаствовать в озвучке может принять любой желающий. В данный момент команда работает над озвучкой "Смешариков" на черкесском, абазинском и ногайском языках.