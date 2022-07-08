Минсельхоз: Россия полностью обеспечена картофелем

8 июл. 18:48

В Минсельхозе РФ прокомментировали сообщения сети "Вкусно - и точка" о нехватке картофеля для приготовления картошки фри в ряде ресторанов.

"Российский рынок полностью обеспечен картофелем, в том числе переработанным. Кроме того, сейчас уже поступает продукция нового урожая, что исключает возможность дефицита. По данным Картофельного союза, в настоящее время потребность в импорте картофеля фри отсутствует", - сообщается в Telegram-канале ведомства.

В министерстве добавили, что в 2022 году были увеличены посевные площади под эту культуру в организованном секторе, они превышают 290 тыс га - это на 4% больше показателя минувшего года.

Ведомство рассчитывает на прирост валового сбора картофеля в этом сезоне, что позволит полностью обеспечить внутренние потребности, в том числе - предприятий переработки.