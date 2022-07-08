Скорой помощи в Чечне передали более 20 новых автомобилей

8 июл. 18:32

В Чечне службе медицинской помощи предоставили 22 новых автомобиля. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Сулейман Лорсанов.

По его словам, больницы региона получили 20 карет скорой помощи класса "Б" марки "Газель Next" и два автомобиля УАЗ, оснащенных всем необходимым оборудованием для оказания экстренной помощи жителям труднодоступных районов.

Лорсанов также отметил, что транспорт распределили по десяти районным станциям.

В частности, "Газели Next" направили в отдаленные Надтеречный и Наурский районы, а два вездехода - в горные Ножай-Юртовский и Шатойский районы, передает ТАСС.