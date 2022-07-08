Московский метрополитен по ситуации завтра будет ограничивать вход и выход

8 июл. 18:17

Завтра, в лень празднования Курбан-байрама, в столичном метро возможны ограничения входа и выхода на станциях возле мечетей из-за празднования Курбан-байрама, - сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

"Девятого июля на станциях московского метро, расположенных вблизи мечетей, возможны ситуативные ограничения входа и выхода из-за празднования Курбан-байрама", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Пассажиров попросили быть внимательными и соблюдать правила пользования метрополитеном, а также выполнять требования сотрудников метро и полиции.