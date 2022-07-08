Лидер Палестины и глава Минобороны Израиля провели переговоры в преддверии визита Байдена на Ближний Восток

Состоялась встреча министра обороны Израиля Бенни Ганца и президента Палестины Махмуда Аббаса.
В ходе переговоров, прошедших в резиденции палестинского президента в Рамалле, стороны поговорили о запланированном на следующую неделю визите президента США Джо Байдена на Ближний Восток.
Аббас отметил важность формирования политического горизонта, соблюдения подписанных соглашений и прекращения действий и практик, ведущих к ухудшению статус-кво.
Помимо этого, палестинский лидер заявил о необходимости формирования соответствующих условий для визита Байдена.
В свою очередь, глава Минобороны Израиля поздравил Аббаса и палестинский народ с наступающим праздником Курбан-байрам, передает агентство Anadolu.
Напомним, это третья по счету встреча Махмуда Аббаса и Бенни Ганца. Предыдущие встречи президента Палестины и глава Минобороны Израиля состоялись в прошлом году - в августе и декабре.