Лидер Палестины и глава Минобороны Израиля провели переговоры в преддверии визита Байдена на Ближний Восток

8 июл. 17:58

Состоялась встреча министра обороны Израиля Бенни Ганца и президента Палестины Махмуда Аббаса.

В ходе переговоров, прошедших в резиденции палестинского президента в Рамалле, стороны поговорили о запланированном на следующую неделю визите президента США Джо Байдена на Ближний Восток.

Аббас отметил важность формирования политического горизонта, соблюдения подписанных соглашений и прекращения действий и практик, ведущих к ухудшению статус-кво.

Помимо этого, палестинский лидер заявил о необходимости формирования соответствующих условий для визита Байдена.

В свою очередь, глава Минобороны Израиля поздравил Аббаса и палестинский народ с наступающим праздником Курбан-байрам, передает агентство Anadolu.

Напомним, это третья по счету встреча Махмуда Аббаса и Бенни Ганца. Предыдущие встречи президента Палестины и глава Минобороны Израиля состоялись в прошлом году - в августе и декабре.