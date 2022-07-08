В выходные на юг Кубани обрушатся сильные ливни

8 июл. 17:47

МЧС объявило в Краснодарском крае штормовое предупреждение: местами в южной половине края и центральных районах края в предстоящие выходные ожидаются ливни с грозой, градом и ветром до 20 м/с.

Синоптики краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды объяснили, что погода резко испортится из-за фронтальных разделов. Ночью и завтра утром, 9 июля, местами будет туман, а в воскресенье, 10 июля, пройдут дожди, - передает портал Юга.ру.

Также на выходных порывы восточного ветра достигнут 12-17 м/с, но температура воздуха будет только расти днем в воскресенье местами воздух прогреется до 37 градусов тепла.