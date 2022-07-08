В Кизляре установили памятник истребителю Су-27

8 июл. 17:34

Сегодня на территории Кизлярского электромеханического завода (ОАО "Концерн КЭМЗ") в Дагестане открыли памятник отечественному многоцелевому истребителю Су-27, в церемонии принял участие глава правительства республики Абдулмуслим Абдулмуслимов, - сообщили в пресс-службе правительства Дагестана.

"Открытие памятника - это дань уважения труду выдающихся советских и российских ученых, конструкторов, инженеров, производственников, авиаторов и многих других, благодаря которым Россия сегодня находится на передовых позициях авиастроения", - говорится в сообщении пресс-службы, передает ТАСС.

Как отметил генеральный директор "Концерна "КЭМЗ" Ибрагим Ахматов, символично, что открытие памятника состоялось в год 60-летия предприятия.

"Именно с этим самолетом связано развитие, становление и укрепление нашего предприятия", - подчеркнул Ахматов.