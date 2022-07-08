СМИ: министриал G20 на Бали прошел впустую

8 июл. 17:21

Главы МИД стран Группы двадцати (G20) не приняли коммюнике по итогам встречи на индонезийском острове Бали, а также не смогли прийти к консенсусу по поводу ситуации вокруг Украины, - сообщило агентство Associated Press.

Участникам встречи не смогли найти точки соприкосновения в оценке конфликта на Украине и того, как справляться с последствиями событий, сопровождавших этот кризис, - передает ТАСС.

Также не было сделано традиционного группового фото участников встречи.

Напомним, совещание глав внешнеполитических ведомств стран G20 проходило на Бали 7-8 июля.