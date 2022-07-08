Россия может отменить визы для грузин

8 июл. 16:51

Первый замглавы Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Казбек Тайсаев сообщил о возможном упрощении визового режима с Грузией.

Он напомнил, что огромное количество жителей Грузии приезжают в Россию для поступления в университеты.

"Считаю, настало время отменить визовый режим и восстановить авиасообщение, так как их проблемы, связанные с этой темой, тормозят наши отношения. Максимально приложим усилия, чтобы в этом году был отменен визовый режим или упрощен", – цитирует его Sputnik Грузия.