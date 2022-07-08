Курорт "Мамисон" в Северной Осетии заменит австрийское оборудование китайским или турецким

8 июл. 16:42

Австрийское оборудование на строящемся курорте "Мамисон" в Северной Осетии планируется заменить китайским или турецким, сообщил премьер республики Борис Джанаев.

"В связи с санкциями компания ООО "Доппельмайр Раша" отказала в поставках канатного оборудования на курорт. Ведется поиск альтернативных поставщиков оборудования для канатных дорог - это Китай, Турция", - цитирует его ТАСС.

Джанаев подчеркнул, что срок реализации проекта перенесен на 2024 год.

Общая стоимость проекта составит около 19 млрд рублей.