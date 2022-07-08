Дагестан планирует повторить рекорд 2021 года по урожаю винограда

8 июл. 16:45

В этом году Дагестан планирует сохранить сбор винограда на уровне прошлого года, тогда были собраны рекордные 237,9 тыс т урожая.

В пресс-службе правительства республики сообщили, что в 2021 году доля Дагестана в общероссийских объемах сбора винограда составила 27%.

Площадь виноградников в Дагестане - 26,2 тыс га, из них плодоносящих - 22,4 тыс га. В этом году в республике будет заложено 878 га молодых виноградников, что увеличит общую площадь виноградников до 26,6 тыс га.

Субсидирование отрасли виноградарства в Дагестане в текущем году удвоится и достигнет 519 млн рублей, из федерального бюджета будет выделено 493 млн рублей, из республиканского - 26 млн рублей.