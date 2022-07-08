Экс-"Макдоналдсы" откроются на Ставрополье, но не все

8 июл. 16:31

Отечественные "Макдоналдсы" распахнут свои двери перед посетителями Ставрополя и Пятигорска, сообщает пресс-служба сети ресторанов "Вкусно – и точка".

Так, 13 июля в Ставрополе откроются лишь два заведения из четырех. Жители смогут ощутить вкус любимых бургеров и картошки по адресам: улица Доваторцев, 75А (ТЦ "Космос") и улица Тухачевского, 16Г (Тухачевский рынок).

Еще одна точка отечественного заведения примет посетителей в Пятигорске на проспекте Калинина, 2/7 (у Пятигорского государственного университета). Оставшиеся бывшие "Макдоналдсы" в городе пока не откроются.