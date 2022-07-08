Смертельное ДТП произошло в Костанайской области

8 июл. 16:28

Авария на трассе Костанай - Аулиеколь - Сурган унесла жизни матери и ребенка, сообщили в пресс-службе упрздрава Костанайской области.

ДТП произошло недалеко от поселка Дузбай. На месте аварии погибла девочка двух лет, ее мать 1994 года рождения скончалась позже в больнице. Врачи борются за жизнь девятилетнего брата девочки.

"Мальчик из реанимационного отделения центральной районной больницы санавиацией доставлен в детскую областную больницу. Травматологи и хирурги провели трехчасовую операцию. Ребенок находится в реанимации. Его состояние тяжелое", - рассказала пресс-секретарь управления Ксения Жилкибаева.

В результате аварии пострадали еще три человека - женщина 1986 года рождения и двое мужчин 1994 и 1989 годов рождения. Они госпитализированы в травматологическое отделение Аулиекольской районной больницы.