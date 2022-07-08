Фарид Гаибов стал единственным кандидатом в президенты Европейского союза гимнастики

8 июл. 16:23

Президент Европейского союза гимнастики (UEG), министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов будет единственным кандидатом на грядущих выборах нового президента UEG в декабре.

Фарид Гаибов проинформировал европейское гимнастическое сообщество о том, что подал свою кандидатуру на второй президентский срок. Ни один другой спортивный деятель не подал документы на выборы, поэтому в официальном списке кандидатов значится единственный претендент.

В связи с этим Фарид Гаибов поблагодарил Европейский союз гимнастики за оказанное ему доверие.

Подобная ситуация свидетельствует о высокой оценке деятельности Фарида Гаибова как президента UEG со стороны европейского спорта.

Отметим, что в декабре также будут избраны члены различных комитетов UEG. От Азербайджана в технический комитет баллотируется Евгения Виляева, а в комитет "Гимнастика для всех" – Руслан Эйвазов.