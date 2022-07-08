Казахстанцам запретят переезжать в Нур-Султан

8 июл. 16:13

Глава Нур-Султана Алтай Кульгинов сообщили, что в будущем возможность миграции в столицу Казахстана может быть ограничена.

Население города быстро растет, увеличивается нагрузка на социальную и инженерную инфраструктуру, отметил он.

"В перспективе нам какие-то лимиты нужны будут. Потому что мы не можем предел жителей увеличить, если не будет хватать тепла, не будет достаточно воды и электричества. Все это нужно считать, это вопрос будущего, поэтому в генплане, в проектировании все это учитывается. Надо в будущем смотреть какие меры, но они не исключаются", - сказал Кульгинов в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций.

Он напомнил, что изначально планировалось, что в 2030 году в Нур-Султане будет проживать 800 тыс человек, однако уже сегодня в городе свыше ,2 млн жителей. К 2035 году население столицы Казахстана достигнет 2,5 млн человек.