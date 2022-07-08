Круизы из Сочи в Стамбул будут запущены с 16 июля

8 июл. 15:54

Россию и Турцию свяжет пассажирское морское сообщение. С 16 июля морской порт Сочи запустит регулярные международные рейсы в Стамбул.

На маршруте будет курсировать круизный лайнер Astoria Grande, по пути он будет заходить в порты Чешме, Синоп и Трабзон, сообщила пресс-служба администрации Сочи.

Отмечается, что лайнер принадлежит российскому судовладельцу, а организацией туров занимается турецкая компания Miray Cruises.

"В период с июля по октябрь 2022 года Astoria Grande совершит 15 рейсов продолжительностью 14 дней. Лайнер вмещает 1382 пассажира. Организаторы тура в нынешнем сезоне рассчитывают привлечь более 20 тыс российских туристов", - рассказал гендиректор Морского торгового порта Сочи Юрий Владимиров.