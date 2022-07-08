В программу капремонта в Ставрополе добавили новые школы

8 июл. 15:28

В Ставрополе расширили программу капитального ремонта школ. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

"Подрядчики проводят первый этап капремонта в гимназии 3 и лицее 38. В региональную программу дополнительно попали еще две школы - 28 и 41. Подрядные организации приступят к капитальному ремонту в конце июля", - поведал глава города Иван Ульянченко.

Он подчеркнул, что завершить ремонт планируется до августа 2023 года.

Все работы выполняются в рамках федеральной программы "Модернизация школьных систем образования", передает ТАСС.