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В программу капремонта в Ставрополе добавили новые школы

В программу капремонта в Ставрополе добавили новые школы

В Ставрополе расширили программу капитального ремонта школ. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

"Подрядчики проводят первый этап капремонта в гимназии  3 и лицее  38. В региональную программу дополнительно попали еще две школы -  28 и 41. Подрядные организации приступят к капитальному ремонту в конце июля", - поведал глава города Иван Ульянченко.

Он подчеркнул, что завершить ремонт планируется до августа 2023 года.

Все работы выполняются в рамках федеральной программы "Модернизация школьных систем образования", передает ТАСС.

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