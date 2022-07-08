Турция выразила соболезнования Японии в связи с убийством Синдзо Абэ

8 июл. 14:59

Министерство иностранных дел Турции выразило соболезнования властям и народу Японии в связи убийством бывшего премьер-министра Синдзо Абэ.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что с глубоким прискорбием восприняли новость о гибели экс-премьера.

"Выражаем искренние соболезнования членам семьи и друзьям политика, а также властям и народу дружественной Японии", - приводит текст заявления агентство Anadolo.

Напомним, ранее сегодня в городе Нара на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ было совершено покушение, когда он выступал с речью в рамках избирательной кампании перед выборами в верхнюю палату. 41-летний Тэцуя Ямагами выстрелил в Абэ из самодельного дробовика. В результате полученных ранений экс-премьер скончался в больнице. Ямагами назвал мотивом для нападения недовольство политикой Абэ и желание его смерти.