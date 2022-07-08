Путин выразил соболезнования в связи с гибелью Абэ

8 июл. 15:10

Президент России Владимир Путин направил телеграмму в Японию, в которой выразил соболезнования жене и матери погибшего экс-главы правительства страны Синдзо Абэ, сообщает пресс-служба Кремля.

"Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной вашего сына и супруга Синдзо Абэ. Рука преступника оборвала жизнь выдающегося государственного деятеля, длительное время возглавлявшего правительство Японии и много сделавшего для развития добрососедских отношений между нашими странами", - говорится в сообщении.

В тексте Путин отметил, что у Синдзо во время двусторонних контактов проявлялись его прекрасные личные и профессиональные качества.

"Светлая память об этом замечательном человеке навсегда останется в сердцах всех, кто его знал. Желаю вам и вашим родным стойкости и мужества перед лицом этой тяжёлой, невосполнимой утраты", - подытожил Путин.