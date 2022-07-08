Россия и Киргизия планируют создать объединенную региональную систему ПВО

8 июл. 15:05

Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение правительства о подписании соглашения с Киргизией по созданию Объединенной региональной системы (ОРС) противовоздушной обороны двух государств.

Распоряжение президента опубликовано в пятницу на портале правовой информации.

Согласно документу, Минобороны с участием МИД поручено провести переговоры с киргизской стороной и подписать указанное соглашение с республикой.

В проекте соглашения говорится, что "в целях совершенствования противовоздушной обороны в регионе стороны создают" ОРС ПВО России и Киргизии, являющейся составной частью объединенной системы противовоздушной обороны стран СНГ.

Киргизия передает России на период действия настоящего соглашения на безвозмездной основе земельный участок площадью 5 га для размещения российских войск, выделенных в состав ОРС ПВО.