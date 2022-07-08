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В Грузии разрешили пенсионерам с двойным гражданством получать пенсию

В Грузии разрешили пенсионерам с двойным гражданством получать пенсию

Пенсионеры с двойным гражданством смогут получать пенсию в Грузии, сообщает пресс-служба Минздрава.

Для получения пенсии, гражданину необходимо явиться в Агентство социального обслуживания и заполнить заявление на назначение пенсии.

В министерстве отметили, что назначение пенсии в Грузии не зависит от того, получает ли человек с двойным гражданством пенсию в стране второго гражданства.

Ранее граждане с пенсией в другом государстве не могли получить пенсию в Грузии при наличии двойного гражданства.

Стоит добавить, что женщины в Грузии получают пенсию с 60 лет, а мужчины с 65.

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