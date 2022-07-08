Новостройки в России подорожали на 20%

8 июл. 14:51

За первые шесть месяцев 2022 года цены на российские новостройки выросли на 20,9% - до 109,3 тыс рублей за кв м. Об этом говорится в исследовании, проведенном федеральным порталом "Мир квартир".



В среднем по стране цена предложения увеличилась на 20,2% (5,9 млн рублей).

Больше всего подорожали новостройки в Челябинске (+35,8%), Кирове (+31,8%), Твери (+31,6%), Владикавказе (+31,1%) и Рязани (+31,1%). В Москве 1 кв метр подорожал на 7,7%, в Подмосковье - на 12,4%, в Санкт-Петербурге - на 13,5%, передает ТАСС.