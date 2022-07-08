Президент Израиля поговорил с лидером Палестины

8 июл. 14:33

Президент Израиля Ицхак Герцог обсудил по телефону с лидером Палестины Махмудом Аббасом праздник Курбан-байрам и предстоящий визит президента США Джо Байдена в регион, сообщает пресс-служба президента.

"Президент Ицхак Герцог поговорил с главой Палестинской автономии Махмудом Аббасом в честь мусульманского праздника Курбан-байрам. В телефонном разговоре президент поздравил его, его семью, его народ и все народы региона с праздником. Они также обсудили, среди прочего, подготовку к визиту президента США Джо Байдена на следующей неделе", - сказано в сообщении.

Кроме того, канцелярия главы правительства Израиля сообщила, что премьер Яир Лапид провел телефонный разговор с Махмудом Аббасом. Лидер Палестины поздравил премьер-министра с вступлением в должность, Лапид поздравил Аббаса с праздником.

Отмечается, что стороны обсудили "продолжение сотрудничества и необходимость обеспечения мира и покоя".