Эрдоган поздравил мусульман с Курбан-байрамом

8 июл. 14:28

Президент Реджеп Тайип Эрдоган опубликовал видеообращение, в котором поздравил народ страны и весь исламский мир с праздником Курбан-Байрам

Глава государства выразил надежду на мир, стабильность и рост благосостояния каждого жителя Турции.

Кроме того, Эрдоган обратил внимание на то, что сегодня в мире повсеместно возникают кризисные явления и кризисы. По его словам, весь мир, в том числе развитые страны сейчас пытаются преодолеть кризисные явления в политике, экономике, безопасности и социальной сфере.

"В столь критический для мира период особенно важны единство, тесное взаимодействие и солидарность жителей Турции. Тяжелые последствия происков недругов нашей страны, стремившихся не допустить укрепления демократии в Турции, предотвратить ее развитие, ощутили на себе многие поколения жителей нашей страны", - цитирует турецкого лидера агентство Anadolu.

Он также напомнил, что за последние 20 лет Турция многого добилась, в том числе провела мощные инфраструктурные преобразования и реформы.