В Нур-Султане появится новый район

8 июл. 14:29

Есильский район Нур-Султана будет поделен на два по достижению 500 тыс жителей, сообщил глава города Алтай Кульгинов.

"Есильский район нам придется в ближайшее время делить на два района. Поскольку именно в Есильском районе количество людей с каждым годом растет, так как идет основная застройка новых жилых комплексов. За последние три года зарегистрировано более 100 тыс человек", - рассказал он.

Кульгинов отметил, что в регионах район обычно насчитывает 20 тыс жителей.

В Есильском районе в настоящее время проживают порядка 350 тыс человек. Деление на два районе сделает администрирование более удобным, уточнил аким.