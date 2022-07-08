В Дагестане в пятницу семейные пары смогут бесплатно посетить музеи

8 июл. 13:59

В пятницу, 8 июля, в Дагестане семьи смогут бесплатно посетить музеи. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации главы республики.

"Вход в дагестанские музеи для семей будет бесплатным в честь Дня семьи, любви и верности", - сказано в заявлении.

В Дербентском музее-заповеднике в честь праздника подготовили памятные подарки для семейных пар, поженившихся 8 июля. Музей также приглашает жителей и гостей Дербента посетить архитектурно-археологический комплекс "Цитадель Нарын-кала".

Музей-заповедник - этнографический комплекс "Дагестанский аул" организует для желающих экскурсию по выставке "Слова Камней. Опыт чтения и трансляции наследия Кала-Корейша".

В Дагестанском музее изобразительных искусств имени Гамзатовой в рамках проекта "Традиции Абрамцево сквозь века" познакомят посетителей с живописью и другими предметами искусства в традициях Абрамцевского (Мамонтовского) художественного кружка.