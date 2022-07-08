Россияне вышли в лидеры по числу сделок с недвижимостью в Турции

8 июл. 14:12

За первые пять месяцев 2022 года россияне лидируют среди покупателей недвижимости в Турции, сообщили в компании Kalinka Group.

На иностранных покупателей приходится 5% от всех сделок с недвижимостью в Турции с января по май этого года. Директор по развитию Kalinka Group Александр Шибаев рассказал, что на россиян приходится около 15% этих сделок - приобретены 3 962 объекта недвижимости. Втором место занимают граждане Ирана - 14%, следом идет Ирак - 12%.

По 4% в сегменте заняли Казахстан, Украина, Афганистан, Германия, Йемен.

В этом году доля иностранных покупателей турецкой недвижимости увеличилась на 15% по сравнению с прошлым годом и стала самой высокой за последние пять лет. Количество сделок с иностранцами по сравнению с 2021 годом выросло на 70%.