В Москве на ряде станций метро к осени отремонтируют стены

8 июл. 13:44

Осенью 2022 года в московском метрополитене завершится ремонт путевых стен на шести станциях. Об этом говорится в сообщении, размещенном в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Осенью закончим ремонт на станциях: "Спортивная", "Молодежная", "Таганская", "Водный стадион", "Речной вокзал", "Волгоградский проспект", - сказано в тексте.

Ранее ремонт путевых стен был произведет на станциях "Ленинский проспект", "Фрунзенская", "Пролетарская", "Юго-Западная" и "Киевская" (Филевская линия).