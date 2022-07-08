Шахназаров отметит юбилей съемками нового фильма

8 июл. 13:37

Режиссер, народный артист России, гендиректор "Мосфильма" Карен Шахназаров отмечает сегодня 70-летие. В интервью ТАСС он рассказал о планах на юбилей.

"Особо ничего не планирую. Главный подарок для меня в том, что я сейчас готовлюсь к съемкам нового фильма, они начнутся через две недели", - сказал он.

Режиссер начнет работу на полнометражным фильмом по мотивам произведений Владимира Гиляровского и Артура Конан Дойла. По его словам, жанр будущей картины можно определить как триллер или комический детектив. "Гиляровский знаменит замечательной серией очерков "Москва и москвичи", в которой он описывал быт и жизнь Москвы начала XX века. Мы соединили его сюжеты с фрагментами из рассказов Конан Дойла, и получилась история, в которой главными действующими лицами выступают сам Гиляровский и выдающийся актер и режиссер Константин Станиславский" - поделился Шахназаров.

Роль Гиляровского в фильме исполнит Михаил Пореченков, Станиславского сыграет Константин Крюков.

Режиссер добавил, что надеется снять фильм к концу этого года.