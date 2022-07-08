Названы регионы в Казахстане, которые накроет засуха

8 июл. 13:28

Казгидромет сообщил о приходе засухи в Кармакшинский район Кызылординской области и Каракиянский район Мангистауской области.

Кроме того, по данным прогноза стандартизированного индекса осадков, Коргалжынский район Акмолинской области, Айтекебийский и Хромтауский районы Актюбинской области, Алакольский район Алматинской области, Нуринский и Каркаралынский районы Карагандинской области, Амангельдинский и Жангильдинский районы Костанайской области, в Бейнеуский и Мангистауский районы Мангистауской области, окрестности Семея Абайской области и большая Кызылординской области осадков практически не увидит.к

При этом в ведомстве заявили, что на остальной территории республики условия увлажнения приблизятся к норме, а в отдельных районах Атырауской, Актюбинской, Алматинской, Западно-Казахстанской областей - оптимальные.