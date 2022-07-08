Глава Ростуризма посетила объекты туристического маршрута по местам отдыха Путина

8 июл. 13:21

Часть объектов нового маршрута по местам отдыха в Сибири президента РФ Владимира Путина осмотрела глава Ростуризма Зарина Догузова.

"Руководитель агентства по туризму посетила скульптурный комплекс "Центр Азии", недавно установленную статую Будды на месте слияния Большого и Малого Енисея у подножия горы Хавырга, Национальный музей имени Алдан-Маадыр и этнокультурный комплекс "Алдын-Булак". Эти объекты вошли в туристический маршрут "Сибирские каникулы", - сообщает пресс-служба главы Тывы.

Догузова по итогам поездки рассказала, что впечатлена уникальной и самобытной культурой региона, который обладает большим туристическим потенциалом.