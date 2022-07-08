Двоих крымчан осудили за участие в "Хизб ут-Тахрир"

8 июл. 13:14

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор двум жителям Крыма за участие в запрещенной в России организации Хизб ут-Тахрир", сообщила "Интерфаксу" их адвокат Лиля Гемеджи.

Повара Эрнеста Ибрагимова и предпринимателя Олега Федорова признали виновными части 2 статьи 205.5 и части 1 статьи 30 статьи 278 УК ("участие в деятельности террористической организации, подготовка к насильственному захвату власти"). При этом осужденные свою вину не признали.

Отмечается, что суд приговорил обоих к 13 годам лишения свободы, первые 3,5 года назначенного им срока они проведут в тюрьме. Защита обжалует приговор в Апелляционном военном суде в подмосковной Власихе.

Ибрагимова и Федорова арестовали с еще четырьмя подозреваемыми после обыска в Бахчисарае, Белогорске, Симферополе, в Советском районе и в окрестностях Севастополя в феврале 2021 года.