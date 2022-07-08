У G7 не получилось изолировать Россию в G20

Глава МИД РФ Сергей Лавров досрочно уехал с министерского саммита "Большой двадцатки". Что не устраивает Россию и поедет ли осенью на Бали Владимир Путин?



До саммита "Большой двадцатки" еще далеко, но подготовительные работы уже начались. В конце апреля прошла встреча министров финансов, а накануне – саммит министров иностранных дел. Эти встречи, по сути, являются репетицией переговоров с участием первых лиц. Как пройдет саммит президентов и премьеров, пока непонятно, но из министерских встреч уже чувствуется, что настрой Запада негативный, и он будет делать все, чтобы испортить настроение России на саммите в индонезийском Бали.

Страны "Большой семерки" – Германия, Франция, США, Канада, Италия, Япония и Великобритания – уже имеют большой опыт в антироссийских дипломатических демаршах. На встрече министров финансов и глав центробанков в знак протеста против спецоперации России на Украине они покинули заседание в Вашингтоне, когда выступали представители России. В частности, из зала вышла глава Минфин США Джанет Йеллен, а ее примеру последовали представители Великобритании, Франции и Канады. Те, кто участвовали дистанционно, выключили камеры. От России тогда в Вашингтон поехал замминистра финансов Тимур Максимов, а сам глава ведомства Антон Силуанов и глава ЦБ Эльвира Набиуллина выступали в онлайне.

Второй раз провокацию решил устроить премьер-министр Италии Марио Драги. Хотя решение о приглашении гостей является прерогативой принимающей стороны – то есть Индонезии, – Драги позволил себе выступить от имени индонезийского президента и заявил, что Путина на Бали не будет. Над этим подшутил помощник российского президента Юрий Ушаков, сказав, что итальянец забыл, что уже не имеет полномочий председателя (в 2021 году саммит G20 прошел в Риме). На этом провокации не прекратились, накануне страны G7 устроили очередную и, похоже, не последнюю.

Главы их МИД на переговорах в Бали отказались от групповой фотографии, чтобы не попасть в один кадр с Сергеем Лавровым. Как и на встрече глав Минфинов, подражать здесь также пытались американскому представителю, госсекретарю Энтони Блинкену. Особую активность решила проявить еще один наиболее антикремлевски настроенный политик – глава МИД Германии Анналена Бербок. Женщина, обещавшая уничтожить российскую экономику в первые дни спецоперации, перед конференцией на Бали грозила обличить Россию в лице Лаврова. Впрочем, когда она произносила обещанные "ясные слова" антироссийских обвинений, Лавров ушел из зала, а бойкот со стороны других участников СМИД, на который рассчитывала Германия, так и не состоялся.

Лавров сконцентрировался на двусторонних переговорах с представителями остальных 12 государств "Большой двадцатки". На вчерашней встрече он сидел между коллегами из МИД Мексики и Саудовской Аравии, двух имеющих давние связи с США, но достаточно дружественных к России стран. К слову, их отношения с Вашингтоном в последнее время портятся. Мексика не приехала на саммит двух Америк в Лос-Анджелес из-за того, что Байден не хотел видеть там Кубу и Венесуэлу, а Саудовская Аравия расстроена вмешательством в свои внутренние дела и давлением США по теме нефти.

Хотя Лавров нашел, чем заняться в Индонезии, и бойкот России "Большой двадцаткой" по задумке Запада провалился, наш министр все равно досрочно покинул курортный остров. На официальный обед и заседания G20, которые запланированы на 9 число, он не остался. Отъезд Лаврова можно объяснить тем, что все запланированные встречи он уже провел. Накануне прошли его переговоры с министрами Саудовской Аравии, КНР, Индии, Индонезии, Турции и других адекватно настроенных к России стран. Сидеть в одном зале с недоброжелателями, чтобы просто ловить на себе негативные взгляды Лиз Трасс или Энтони Блинкена – вещь абсолютно бесполезная. Хотя, зная выдержку Лаврова, можно сказать, что такое испытание он легко бы выдержал.

После завершения министерской встречи главная интрига кроется в том, как пройдет саммит глав государств. Поедет ли Путин? Несмотря на попытки Байдена и его союзников, Индонезия все-таки пригласила президента России. Судя по всему, если он поедет, то сценарий будет таким же, как на встречах министров финансов и министров иностранных дел. Путина будут рады видеть все лидеры, кроме стран "семерки". Скорее всего, он также досрочно уедет из Бали, чтобы не видеть лица тех, кто не хочет ничего общего иметь с нынешней Россией. Такой опыт у Путина уже есть, если вспомнить Брисбен 2014 года. Тогда лидеры западных стран приехали, чтобы предъявить России претензии за Крым и малазийский "Боинг". Путина посадили отдельно от всех вместе с другим ненавистным им политиком – президентом Бразилии Дилмой Русеф.

В Индонезии такого скорее не будет, ибо эта страна не является пешкой США, как Австралия. Поэтому теоретически имеет смысл ехать на саммит президентов, как минимум, для поддержания связей со всем остальным миром за пределами "семерки". Конечно, нужно учитывать фактор безопасности. Сейчас в западных спецслужбах могут обсуждаться любые варианты нанесения удара по спецоперации и дестабилизации России. Поэтому вероятнее ожидать, что Путин выступит на G20 в онлайн-формате.

Как на самом деле пройдет "Большая двадцатка", узнаем 15-16 ноября.