Минпромторг: в России нет товарного дефицита на потребительском рынке

8 июл. 13:09

Дефицита товаров даже близко не наблюдается ни в одном сегменте российского потребительского рынка, сообщил в пятницу глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Ни в одном сегменте даже близко нет товарного дефицита", - заявил министр, его слова приводит пресс-служба ведомства по итогам заседания президиума комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по торговле и потребительскому рынку.

Потребительский рынок обслуживают порядка 1 млн торговых объектов, 120 тыс точек общепита, 340 тыс объектов бытового обслуживания. "Это гигантская отрасль, которая подстраивается под все трансформации рынка: и изменения в потребительском поведении и структуре спроса, и прекращение некоторыми компаниями деятельности в России, и временное разрешение "параллельного импорта", - отмечается в сообщении.