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Россияне определились с самыми популярными направлениям для отдыха за границей

Россияне определились с самыми популярными направлениям для отдыха за границей

Самыми популярными направлениями для отдыха у россиян, желающих отдохнуть этим летом за границей, являются Грузия, Турция и Италия. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного сервисом для планирования путешествий OneTwoTrip.

Поехать за рубеж в июле или августе собираются 33,7% жителей России. При этом в других странах рассчитывают отдохнуть 46% опрошенных, а в РФ - 44%.

По данным сервиса, внутри страны россияне отдают предпочтение курортам Краснодарского края, Крыму и Калининградской области, передает ТАСС.

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