Песков: Россия может гарантировать энергетическую безопасность Европы

8 июл. 12:56

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона может гарантировать энергобезопасность стран Европы.

"Мы полностью отвергаем любые намеки или прямые заявления о том, что российская сторона использует газ или нефть в качестве оружия политического давления. Это не так", - подчеркнул он.

"Россия последовательно выполняет все свои обязательства, и Россия по-прежнему способна гарантировать полную энергетическую безопасность Европы. И Россия способна гарантировать отсутствие зашкаливающих счетов за электричество, тепло, которые сейчас получают налогоплательщики в европейских странах", - приводит слова представителя официальной Москвы РИА Новости.