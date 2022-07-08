Семьям с приемными детьми в КБР повысят размер выплат

8 июл. 12:48

Власти Кабардино-Балкарии (КБР) выделили дополнительно около 10 млн рублей на выплаты семьям с приемными детьми на 2022 год, сообщил министр просвещения и науки КБР Анзор Езаов, представляя соответствующее постановление на заседании регионального кабмина.

"Проект постановления правительства КБР предусматривает внесение изменений в распределение субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних в части выделения их бюджетам дополнительных ассигнований на 2022 год в объеме более 9,9 млн рублей в целях повышения размера ежемесячных выплат на детей сирот, а также оплаты вознаграждения приемным родителям в связи с увеличением <…> с 1 июня прожиточного минимума на 10%", - сказал он, передает ТАСС.

Кроме того, в постановление были внесены изменения на 2022 год в части перераспределения между районами и городскими округами объема субвенций на выплаты при всех формах устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семью с учетом фактически сложившейся потребности.