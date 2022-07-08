США, Франция, Германия и Великобритания обсудили меры в отношении Путина

8 июл. 12:44

Представители США, Франции, Германии и Великобритании на полях встречи министров иностранных дел стран "Большой двадцатки" (G20) на Бали обсудили ситуацию вокруг Украины. Об этом сообщил 8 июля госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Провел встречу с главой МИД Франции Катрин Колонна, министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок и политическим директором МИД Великобритании Тимоти Барроу по теме наших совместных усилий по оказанию помощи Украине", - написал он в своих соцсетях.

Руководитель американского внешнеполитического ведомства также отметил, что еще одной важной темой на переговорах стало применение серьезных последовательных мер в отношении президента России Владимира Путина и его сторонников за их действия, передает ТАСС.

Напомним, саммит министров G20 начался 7 июля. Основные дискуссии, как ожидается, пройдут 8 июля.